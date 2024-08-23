Під час військових навчань у Польщі снаряд зрикошетив у житловий будинок

Під час військових навчань у Польщі боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє командування ЗС Польщі.

“Минулої ночі на стрільбищі Бемово Піске на полігоні Ожиш під час союзницьких стрільб за участю румунських військових рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану поблизу стрільбища. Ніхто не постраждав. Справу розслідує військова жандармерія. Всі збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни”, – йдеться у повідомленні.

Пресофіцер 15-ї Гіжицької механізованої бригади Малгожата Місюкевич повідомила, що в ніч із четверга на п’ятницю на полігоні проходили планові нічні вогневі навчання, передає RMF FM.

“Під час них одна з куль румунського підрозділу потрапила в житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав, ніхто не постраждав “, – сказала капітан Місюкевич.

Вона додала, що інформації про те, чи були в будинку на момент попадання снаряду мешканці, немає.

На місце аварії виїхав мер Бемово Піске, також там працює військова поліція, яка розслідує справу. Місюкевич запевнила, що всі збитки, завдані цією подією, компенсує армія.