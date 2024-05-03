Під час відновлення Київщини “зникли” 20 мільйонів гривень, – Держаудитслужба

Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

“До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн”, – повідомляє Держаудитслужба.

Крім того, згідно чек-листів за програмою “єВідновлення”, на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

“Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків”, – додали у відомстві.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.