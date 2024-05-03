Кримінал

Під час відновлення Київщини “зникли” 20 мільйонів гривень, – Держаудитслужба

3 Травня 2024 20:48
корупція
Діти грають у футбол біля будівлі, яка була пошкоджена внаслідок боїв у Бородянці, Київська область. 20 жовтня 2022 р. / Фото: АР

Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

“До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн”, – повідомляє Держаудитслужба.

Крім того, згідно чек-листів за програмою “єВідновлення”, на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

“Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків”, – додали у відомстві.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Травня 2024 20:48

Під час відновлення Київщини “зникли” 20 мільйонів гривень, – Держаудитслужба
3 Травня 2024 19:37

На фронті за добу відбулося майже 100 бойових зіткнень, – Генштаб
3 Травня 2024 18:23

Зеленський заявив про новий етап війни
3 Травня 2024 17:39

У G7 більше не розглядають вилучення заморожених активів РФ, – FT
3 Травня 2024 16:54

Банкам і ломбардам заборонили приймати як заставу дрони, та інші військові товари
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки