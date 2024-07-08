Суспільство

Під час ракетного удару по Україні Польща піднімала в небо авіацію 
8 Липня 2024 07:11
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польща, ракетний удар, україна
Ілюстративне фото / AP

У ніч на понеділок Збройні сили Польщі піднімали в небо польські літаки та літаки союзників під час повітряної атаки по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі у X

Польські військові також попередили про “можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі”.

“Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, у тому числі, на території західної України”.

Останній раз у Польщі піднімали авіацію через російські атаки в ніч з 21 на 22 червня цього року.


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