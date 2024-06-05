Суспільство

Під час проходження ВЛК у ТЦК на Житомирщині помер чоловік

5 Червня 2024 14:02
тцк
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Чоловік, якого доставили для проходження ВЛК у Житомирський ТЦК, помер через самокаліцтво після епілептичного нападу.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

 “28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Уранці 29 травня чоловіка “схопив” епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету “швидкої”.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні”.

У ТЦК додали, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

Водночас у місцевих групах Facebook інформацію про померлого військовозобов’язаного почали пов’язувати з певними діями ТЦК та СП.


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