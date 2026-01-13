Військова металлоіндустрія — один із найбільш вимогливих сегментів, де матеріали працюють на межі міцності та стійкості. Металопрокат, що застосовується в оборонних завданнях, повинен витримувати ударні навантаження, високі температури, вібрації, вигин, а також зберігати геометрію під постійним тиском. Тому до вибору сталі висуваються підвищені вимоги, а асортимент прокату охоплює безліч типів листів: гарячекатаних, холоднокатаних, ресорно-пружинних, рифлених, хвильових та просічно-витяжних (ПВЛ).

Металмаркет «IronWorld» пропонує повний сортамент листового прокату для фронту, промисловості, виробництва конструкцій, захисних екрануючих систем і інженерних елементів.

Гарячекатаний лист

Гарячекатаний лист — універсальний металопрокат з високою стійкістю до навантажень, який підходить для оборонних, будівельних, дорожніх та промислових робіт. Він відрізняється підвищеною пластичністю, витримує удари й локальні деформації, добре зварюється та стійкий до перепадів температур.

У військовій сфері гарячекатаний лист використовують для:

броньових екранів та захисних кожухів техніки;

елементів каркасів, перекриттів, силових рам і платформ;

інженерних споруд, капонірів та укриттів;

модульних конструкцій, настилів і захисних щитів;

елементів верстатів, опорних площадок, рам, кронштейнів.

Популярні марки сталі для ГК листів:

ст3ПС, ст40, ст45 — універсальні конструкційні сталі з хорошим балансом міцності та пластичності;

S235, S355 — європейські марки з підвищеною ударною в’язкістю;

09Г2С — морозостійка сталь, критична для польових умов і регіонів з низькими температурами;

30ХГСА — легована сталь з високою міцністю, застосовується в навантажених елементах;

ст40Х, ст65Г — використовують за необхідності підвищеної зносостійкості;

30MnB5 — борвмісна сталь, цінується за твердість і стійкість до динамічних навантажень.

Цей сортамент покриває весь спектр інженерних завдань — від великогабаритних конструкцій до деталей з високою відповідальністю.

Ресорно-пружинний лист

Ресорно-пружинний лист — спеціальний тип прокату, з якого виготовляють елементи підвісів, ресор, амортизуючих деталей, віброзахисних пластин та посилених елементів техніки.

У військовій індустрії він використовується в:

ходових вузлах машин;

армійських причепах та автомобільній техніці;

амортизуючих елементах конструкцій;

спеціальних вібростійких модулях.

Основні марки ресорно-пружинної сталі: ст65Г (класична пружинна сталь), 60С2А і 60С2ХА (марки з підвищеними пружністю і твердістю), 30MnB5 (сталь з підвищеною зносостійкістю).

Холоднокатаний лист

Холоднокатаний лист відрізняється від ГК точною товщиною, ідеальною геометрією та гладкою поверхнею, через що активно використовується у виробництві деталей методом штампування, гнуття та витяжки.

Він має попит у створенні:

корпусів обладнання та приладів;

деталей механізмів;

елементів внутрішньокабінної обшивки;

різних штампованих виробів;

захисних модулів і комплектуючих.

Марки сталі:

08кп, 08пс — низьковуглецеві марки для глибокої витяжки;

08Ю — підвищена пластичність і стабільність;

ОСВ/ВГ — сталі для відповідальних штампованих конструкцій.

Холоднокатаний лист забезпечує ідеальну якість поверхні, що важливо для точних виробів та вузлів.

Листи нестандартної геометрії: хвильовий, рифлений, ПВЛ

Хвильовий лист застосовується в оборонному будівництві, інженерних спорудах, захисних екранах та укриттях. Геометрія хвилястого вигину підсилює форму прокату, рівномірно розподіляє навантаження і дозволяє витримувати ударні впливи, тиск і згинаючий момент.

Лист хвиля використовується для:

стін і дахів бункерів;

блокпостів та інженерних модулів;

огорож і екранів;

ангарів, навісів, укриттів.

Рифлений лист відрізняється опуклим рисунком (рифлями) на поверхні, який створює антиковзке покриття. Це робить його необхідним для:

настилів містків і платформ;

сходів, трапів, драбин;

підлог у кузовах та службовій техніці;

площадок із високим навантаженням.

Рифлі збільшують зчеплення, підвищують безпеку й стійкість до стирання.

ПВЛ (просічено-витяжний лист) — це сітчастий лист у формі луски, який поєднує малу вагу, жорсткість і відмінну вентиляцію.

Завдяки своїй структурі його застосовують у:

захисних гратах і екранах;

настилах із дренажем;

площадках і переходах;

елементах огорож та вентиляційних конструкціях;

легких каркасах і армуванні.

ПВЛ забезпечує гарну несучу здатність при мінімальній витраті металу.

Як розрахувати кількість листів, їх метраж і загальну вагу?

В оборонних і будівельних проєктах важливо заздалегідь розрахувати кошторис — кількість листів, загальну вагу, вартість і необхідний тоннаж.

Він призначений для швидкого вирішення ряду задач:

розрахувати вагу одного листа за параметрами;

отримати масу всієї партії;

визначити кількість тонн для доставки;

дізнатись попередню вартість замовлення.

Використання металлокалькулятора усуває помилки та прискорює формування заявки.

Металобази розташовані в Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Житомирі.

Завантаження і вивантаження виконується маніпулятором, що особливо важливо під час періодичних відключень світла, коли потрібна автономна та швидка логістика. За допомогою спеціалізованої техніки вдається здійснювати розвантаження навіть за відсутності електропостачання, забезпечуючи безперервність роботи металобази.

«IronWorld» — надійний партнер у питаннях замовлення, покупки та доставки металопрокату для військових, оборонних, промислових і цивільних задач. Ми пропонуємо широкий сортамент листового прокату всіх типів, постійне поповнення запасів на металобазах, професійне консультування щодо вибору сталі, точний розрахунок і підбір під запит, а також оперативну доставку по всій Україні.