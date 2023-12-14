Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунав вибух

Влада України вдень 14 грудня оголосила повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів, у Хмельницькій області пролунав вибух.

Про це повідомила карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне

“Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Також ПС додали, що можливі пуски ракет з району Липецької області Росії.

Доповнено: О 14:21 Повітряні сили повідомили, що уже відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області.

О 14:25 “Суспільне” повідомило, що на Хмельниччині чули звук вибуху.

О 14:52 Повітряні сили повідомили: “Знову пуски ракет! З Курської області РФ у напрямку Сумщини!”.

А в 14:59 повідомили про відбій загрози від МіГ-31К.