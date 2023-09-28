Під час обстрілу росіяни пошкодили ТЕС на півдні

Росіяни, під час вечірнього масованого обстрілу 27 вересня, пошкодили теплову електростанцію в південному регіоні України.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні”, – пише пресслужба.

Вчора, 27 вересня, максимум споживання тримався на рівні вівторка 26 вересня.

“Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20”, – додає “Укренерго”.

Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.

Сьогодні “Укренерго” здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини. Зокрема здійснюється експорт у Словаччину та Молдову.

“Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових”, – відзначили в “Укренерго”.