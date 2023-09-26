Суспільство

Під час нічної атаки по Одещині на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести

26 Вересня 2023 18:17
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румунія, обстріл

Під час нічної атаки російських військ по Одещині постраждав міжнародний пункт пропуску поромного комплексу «Орлівка». Прикордонники та працівники переправи вивели з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один із них з дітьми.

Про це заявив засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло.

Зазначимо, у липні поромний комплекс «Орлівка» (Україна) спільно із Navrom Bac SRL (Румунія) запустили лінію «Орлівка —Ісакча». Відходи з кожного берега здійснюються кожні півтори години цілодобово.

У коментарі «Радіо Свобода» Дімчогло розповів, що між повітряною тривогою та атакою минуло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко й вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

«Було два автобуси: один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів», — сказав Дімчогло.

Другий автобус, за його словами, оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії.


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