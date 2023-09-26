Під час нічної атаки по Одещині на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести

Під час нічної атаки російських військ по Одещині постраждав міжнародний пункт пропуску поромного комплексу «Орлівка». Прикордонники та працівники переправи вивели з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один із них з дітьми.

Про це заявив засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло.

Зазначимо, у липні поромний комплекс «Орлівка» (Україна) спільно із Navrom Bac SRL (Румунія) запустили лінію «Орлівка —Ісакча». Відходи з кожного берега здійснюються кожні півтори години цілодобово.

У коментарі «Радіо Свобода» Дімчогло розповів, що між повітряною тривогою та атакою минуло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко й вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

«Було два автобуси: один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів», — сказав Дімчогло.

Другий автобус, за його словами, оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії.