Суспільство

Під час навчального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил
27 Липня 2024 22:36
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авіакатастрофа
Літак К-10 Swift / Фото: Wikimedia Common

27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба.

Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.

“Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України. Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого”, – сказано у повідомленні.

Де саме сталася авіатроща, у виші не зазначили.


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