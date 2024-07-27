Під час навчального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил

27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба.

Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.

“Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України. Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого”, – сказано у повідомленні.

Де саме сталася авіатроща, у виші не зазначили.