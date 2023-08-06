Політика

Під час масованої повітряної атаки на Україну ворог застосував 70 ракет та ударних БПЛА

6 Серпня 2023 08:29
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ракетний удар

З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал».

“12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо”, – зазначено в повідомленні.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

“Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555”, – повідомили в ПС ЗСУ.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено:

  • 17 крилатих ракет «Калібр»;
  • 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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