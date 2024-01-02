Під час атаки на Україну одна з ракет впала на село в Росії 

У селі Петропавлівка Воронезької області Росії внаслідок сильного вибуху пошкоджено вулицю, місцеві жителі повідомляють про падіння ракети.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Baza

У мережі публікують відео із вирвою після вибуху і повідомляють про “приліт” близько 9-ї години ранку у селі Петропавлівка. Що саме прилетіло, з якої причини стався вибух і чи є жертви – не повідомляється

Один з місцевих жителів на відео сказав, що внаслідок вибуху знищено цілу вулицю. За його словами, впала ракета.

Село Петропавлівка розташоване неподалік кордону з Україною.