Суспільство

Під час атаки на Донеччину рятувальники потрапили під обстріл: є загиблі та поранені

4 Березня 2024 21:03
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загиблі, обстріл, донецька область
Загиблі рятувальники / Telegram Ігор Клименко

У Краматорському районі Донецької області під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл – двоє з них загинули, ще троє дістали поранення.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

За його даними, удар по рятувальниках і пожежній техніці російські загарбники здійснили безпілотником.

«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога», – зазначив міністр.


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