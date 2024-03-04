Під час атаки на Донеччину рятувальники потрапили під обстріл: є загиблі та поранені

У Краматорському районі Донецької області під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл – двоє з них загинули, ще троє дістали поранення.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

За його даними, удар по рятувальниках і пожежній техніці російські загарбники здійснили безпілотником.

«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога», – зазначив міністр.