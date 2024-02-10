Під час атаки БПЛА у Харкові загинула співробітниця прокуратури і троє її синів

Внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

“Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці”, – йдеться у повідомленні.

Ольга Путятніна з чоловіком і сином / Фото Харківської обласної прокуратури

Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким.