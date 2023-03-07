Суспільство

Під Бахмутом загинув комбат 80-ї бригади

7 Березня 2023 21:59
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бахмут

У результаті обстрілу у місті Часів Яр на Донеччині загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, майор Андрій Луканюк.

Про це йдеться в повідомленні 80-ї бригади у Facebook.

«З сумом повідомляємо, що 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП (командно-спостережного пункту) загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович», – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що Луканюк «був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави».

34-річний Андрій Луканюк родом із села Годи-Добровідка Коломийського району на Івано-Франківщині. З 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади.


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