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Під Бахмутом РФ за добу втратили 200 осіб

12 Лютого 2023 21:01
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бахмут, втрати ворога

У районі самого Бахмута сталося 48 обстрілів та 19 бойових зіткнень, бої велися також у районі Торського, Федорівки, Іванівського та Часового Яру.

На Бахмутському напрямку за добу сталася 41 бойова сутичка, ворог втратив 212 людей убитими і 315 пораненими, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

“Головним напрямом удару ворога залишається Бахмутський відрізок фронту. Там 167 разів ворог по всьому відрізку фронту завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військовослужбовців убитими і 315 пораненими. 19 бойових зіткнень, бої велися також у районі Торського, Федорівки, Іванівського та Часового Яру”, – повідомив Череватий.

За його словами, також “багато днів поспіль ворог ставить рекорди з ураження артилерійським вогнем” на Лиманському напрямі та на Луганщині.

За цю добу було 424 обстріли різними типами артилерії та 23 бойові зіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів убитими та 126 пораненими. Крім того, росіяни втратили 5 танків Т-72, 1 броньований автомобіль Тигр, міномет Тюльпан та дві САУ Піон.

Відповідаючи на запитання, чи намагається ворог виснажити українські війська, Череватий висловив переконання, що навпаки Сили оборони на сході України виснажують ворога, щоб він не міг вести великих наступальних операцій.

“Зараз захисники сходу України роблять неймовірну річ – вони виснажують ворога і завдають йому втрат у живій силі та техніці, що безумовно відбивається як на якості ведення ворогом бойових дій, так і на його морально-психологічному стані. Я думаю, що саме Сили оборони сходу роблять все, щоб ворог був виснажений і не здатний проводити великі наступальні операції, коли під командуванням головнокомандувача начальника Генштабу готуються резерви, щоб нанести ворогові рішучий удар і відкинути його з нашої території. Використовуючи, безумовно, допомогу наших партнерів із вільного світу”, – наголосив Череватий.


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