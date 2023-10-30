Під Авдіївкою найближчими днями очікується нова хвиля штурмів РФ

Російські окупанти перегруповуються під Авдіївкою Донецької області, підтягуючи техніку та перекидаючи особовий склад, тому найближчими днями там чекають на нову хвилю штурмів.

Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Еспресо.

«Все без змін, ситуація під Авдіївкою — складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля», — зазначив він.

Барабаш також розповів про ситуацію з Авдіївським териконом. За його словами, наразі терикон знаходиться у сірій зоні, тобто нейтральній території по обидві сторони лінії фронту.