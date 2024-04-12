Петиція про позбавлення російських полонених права на телефонний зв’язок набрала 25 тисяч підписів

Українці закликають призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок. Відповідна петиція набрала 25 тисяч підписів, тепер уряд має її розглянути.

За словами авторки петиції Інни Турової, родичі українських захисників, які зараз утримуються в російських в’язницях, не отримують жодної інформації про їх стан здоров’я чи місцезнаходження, і не можуть почути їх голоси, щоб переконатися, що вони живі.

Водночас, як зазначає Турова, російські полонені давно зателефонували чи написали своїм рідним.

“І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування”, — зазначає Турова.

Крім цього, підписанти петиції вважають, що ставлення до ворога повинно мати “розумні межі”, та закликають владу призупинити надання російським полоненим права на телефонний зв’язок, допоки Росія не забезпечить українських захисників можливістю регулярно користуватися телефонним зв’язком.

“Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників”, — йдеться в петиції.

Як зазначає авторка, такі кроки не порушать права російських полонених, закріплені у міжнародних документах та Женевській конвенції.