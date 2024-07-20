Суспільство

Пес Патрон святкує п’ятиріччя
20 Липня 2024 17:56
собака
Пес Патрон / Фото @PatronDsns

Талісман чернігівських піротехніків пес Патрон святкує день народження – 20 липня йому виповнилося 5 років.

“Сьогодні мені виповнилося 5 років. Я ще не вирішив, багато це чи мало. Але я вдячний за те, що дожив до цього віку, за те, що Україна все ще сильна і прекрасна, і за те, що у мене є ви – мій цілий світ.
Якщо ви хочете зробити мені подарунок, я використаю його для збору коштів на лікування та протезування саперів“, – йдеться у дописі на офіційному акаунті Патрона у соцмережі X.

В Instagram Патрона повідомляється, що у свій день народження пес працює, “бо знайти ще одну міну та знешкодити її — найкраще, що я можу собі подарувати”.


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