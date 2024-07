Пес Патрон святкує п’ятиріччя

Талісман чернігівських піротехніків пес Патрон святкує день народження – 20 липня йому виповнилося 5 років.

“Сьогодні мені виповнилося 5 років. Я ще не вирішив, багато це чи мало. Але я вдячний за те, що дожив до цього віку, за те, що Україна все ще сильна і прекрасна, і за те, що у мене є ви – мій цілий світ.

Якщо ви хочете зробити мені подарунок, я використаю його для збору коштів на лікування та протезування саперів“, – йдеться у дописі на офіційному акаунті Патрона у соцмережі X.

Today, I am 5. I haven't decided yet whether it’s a lot or a little. But I am grateful to have lived to this age, that Ukraine is still strong and wonderful, and that I have you—my entire world.

If you would like to give me a gift, I will use it to raise funds for my fundraiser… pic.twitter.com/0zsNvxeBuc