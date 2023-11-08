Першу групу українців евакуювали з Сектора Гази – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

“Зараз вони (евакуйовані громадяни України – ред.) в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу”.

За словами президента, так українська сторона допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

“Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази”, – зазначив Зеленський.