Першому заступнику міністра агрополітики й ексзаступнику міністра економіки оголосили підозри у розтраті 62 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили підозри першому заступнику міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки. Їх підозрюють у розтраті понад 62 млн гривень під час закупівлі продуктів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram.

Зазначається, що розслідування стосується зловживань на понад 62 млн грн під час закупівлі гуманітарної допомоги. Йдеться про два епізоди.

У першому випадку слідчі вказують про закупівлі продуктів коштом “Укрзалізниці” для населення восьми областей і міста Києва. Вони нібито проводилися за цінами, що були у 2-3 рази вище ринкових. При цьому закупівлі робилися у польської фірми, але проводили їх через посередника. Внаслідок реалізації схеми з березня по серпень 2022 року “УЗ” зазнала збитків на 28,8 млн гривень.

За версією слідства, схему організував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Цю посаду з 2021 року займає Тарас Висоцький.

У другому епізоді йдеться про закупівлі продуктів у іноземного виробника з Туреччини у той же період. Слідство вказує, що закупівлі проводилися за участю Висоцького. Завдяки залученню до схеми підконтрольних фірм, ціни завищували. При цьому правоохоронці стверджують, що до реалізації оборудки був залучений також ексзаступник Міністра економіки. У цьому випадку “Укрзалізниці” було заподіяно збитків на 33,7 млн гривень.

Прізвище посадовця НАБУ і САП не вказують, однак, за даними “Центру протидії корупції” із судового реєстру відомо, що у 2022 році детективи проводили обшук у тодішнього заступника міністра економіки Олександра Грибана у межах розслідування зловживань, пов’язаних із розподілом гуманітарної допомоги. Тоді у посадовця вилучили 19 800 євро, 55 602 долари, ноутбук Apple MacBook Pro 13 та мобільний телефон Apple iPhone X. Наприкінці червня 2023 року Грибана звільнили з посади за власним бажанням

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.