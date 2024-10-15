Першокурснику, якого побили в гуртожитку на Хмельниччині, видалили селезінку

У Хмельницькій області учень професійного училища потрапив до реанімації після побиття його іншим студентом.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти, щоб там розслідували недбалість працівників училища.

“Відтак саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку. Відомо, що чергування працівників у гуртожитку здійснюється відповідно до графіка з 18.00 до 22.00. Побиття одним учнем іншого сталось близько 23.00. А про подію працівників училища повідомив інший учень. Після чого ті прибули на місце разом зі швидкою і поліцією”, – повідомив Лубінець.

Постраждалий хлопець наразі перебуває у лікарні, де йому було видалено селезінку.

“Задля зʼясування обставин справи та її кваліфікації скерував запити до Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Водночас відомо, що працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.

Також звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо проведення службового розслідування стосовно халатності працівників училища, якими не було забезпечено належного рівня безпеки учня.

Скерував запит і до Національної соціальної сервісної служби України з проханням вжити невідкладних заходів реагування”, – додав Лубінець.