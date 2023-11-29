Першого дня календарної зими Україну чекає мокрий сніг й ожеледиця

У четвер, 30 листопада, у більшості областей України без опадів, проте вночі в північно-східних областях пройде невеликий сніг, удень на Закарпатті й Прикарпатті помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах західних, північних, більшості центральних і Харківської областей ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; удень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; у Криму вночі 1-6° тепла, удень 4-9°.

У Києві 30 листопада вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, удень близько 0°.

У п’ятницю, 1 грудня, в Україні часом сніг, мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті сильні опади (у Карпатах сильний сніг), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця, удень у центральних і східних областях дощ. Температура в північних і західних областях уночі 3-8° морозу, удень 0-5° морозу, у центральних і східних областях уночі близько 0°, удень 2-7° тепла (у східних областях до 10°).

У південній частині місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, удень 8-13°, у Криму до 17° тепла.

Вітер західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. На дорогах більшої частини країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

У Києві 1 грудня вночі сніг; удень мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця; на дорогах ожеледиця. Вітер західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, удень 0-2° морозу.