Суспільство

Перші вантажі прийняв “Сухий порт” у Вінниці 
9 Вересня 2024 13:27
читать на русском →
вінниця
Сухий порт" / Сергій Моргунов

У Вінниці прийняв перші вантажі “сухий порт”, в будівництво якого вклали $15 млн.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Йдеться про контейнерний термінал Вінниця, який група “Лемтранс” (входить до SCM Ріната Ахметова) збудувала у Вінниці.

“Такий формат логістичного центру стане альтернативним доповненням портам великої Одеси, де вантажовласники зможуть отримати цілий комплекс послуг”, – йдеться в повідомленні. 

За словами міського голови, цей так званий сухий порт забезпечить швидку доставку, обробку та відправлення вантажів у різні пункти призначення. 

“Задля цього на території облаштували відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик, складські приміщення та ваговимірювальну систему”, – розповів Моргунов. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Вересня 2024 11:40

Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 
9 Вересня 2024 10:24

Радник глави Мінстратегпрому Олійник загинув у ДТП  
9 Вересня 2024 08:48

Cили оборони знищили шість “Шахедів” та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях
9 Вересня 2024 07:30

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
8 Вересня 2024 19:43

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки