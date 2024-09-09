Перші вантажі прийняв “Сухий порт” у Вінниці 

У Вінниці прийняв перші вантажі “сухий порт”, в будівництво якого вклали $15 млн.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Йдеться про контейнерний термінал Вінниця, який група “Лемтранс” (входить до SCM Ріната Ахметова) збудувала у Вінниці.

“Такий формат логістичного центру стане альтернативним доповненням портам великої Одеси, де вантажовласники зможуть отримати цілий комплекс послуг”, – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови, цей так званий сухий порт забезпечить швидку доставку, обробку та відправлення вантажів у різні пункти призначення.

“Задля цього на території облаштували відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик, складські приміщення та ваговимірювальну систему”, – розповів Моргунов.