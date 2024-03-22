Суспільство

Перші українські пілоти пройшли навчання на винищувачах F-16 у Британії

22 Березня 2024 10:40
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F-16
F-16 / Getty Images

Десять пілотів з України успішно завершили базове навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

“10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил”, – йдеться у повідомленні.

У рамках навчання досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навігації на нижньому та поглибленому рівні. Вони також пройшли курси англійської мови, щоб допоможе у навчанні та покращить взаємодію з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів.

Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.

“Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF, ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна”, – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.


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