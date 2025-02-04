Перші результати боротьби з тіньовими схемами: Зеленський анонсував жорсткі санкції

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати боротьби з тіньовими фінансовими схемами після змін у керівництві податкової служби та фінмоніторингу.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 4 лютого.

“І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів”, – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що розслідування мають бути об’єктивними, незалежно від статусу порушників.

“Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів”, – сказав Зеленський.