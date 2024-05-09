Політика

Перші боєприпаси з чеської ініціативи прибудуть до України у червні

9 Травня 2024 16:07
зброя, чехія
Артилерійські снаряди калібру 155 мм / Фото: Flickr

Перші 180 тисяч артилерійських снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи, прибудуть до України у червні.

Про це в інтерв’ю ARD розповів президент Чехії Петр Павел.

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося.

“З одного боку, необхідно було розголошувати ініціативу, щоб заручитися підтримкою інших країн, але з іншого боку, ми також розкрили свої карти, чим, звичайно, зараз користується росія. Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам хотілося б”, — додає президент Чехії.

Разом з цим глава держави заявив, що у Праги вже є контракти на подальшу “п’яти-шестизначну кількість снарядів”.


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