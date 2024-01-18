Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині

У Харківській області почала працювати пересувна аптека — це перша мобільна аптека в Україні.

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і продавати безрецептурні препарати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За її даними, проєкт має розв’язати питання доступності купівлі ліків в селах.

“Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою “Доступні ліки”, тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, — сказано у повідомленні.