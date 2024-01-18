Суспільство

Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині

18 Січня 2024 19:26
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аптека

У Харківській області почала працювати пересувна аптека — це перша мобільна аптека в Україні.

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і продавати безрецептурні препарати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За її даними, проєкт має розв’язати питання доступності купівлі ліків в селах.

“Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою “Доступні ліки”, тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, — сказано у повідомленні.


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