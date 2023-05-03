Перша реакція російського істеблішменту на “удар по Кремлю”

Після удару по Кремлю у Москві закликали до удару по урядових будівлях у Києві.

Так, депутат Держдуми від КПРФ Віктор Соболєв заявив, що “це остання червона лінія, яка могла бути. Влада РФ повинна негайно вдарити по центру прийняття рішень у Києві за спробу вбити Путіна”.

Лідер “Справедливої Росії” Сергій Миронов заявив, що “нам є чим вдарити по їхнім бункерам”.

Депутат “Єдиної Росії” кримчанин Михайло Шеремет закликав “завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві”.

Депутат від ЛДПР Олексій Журавльов закликав “прицільно бити по центру Києва” та “знищити Офіс президента, зруйнувати вщент Верховну Раду, генштаб, будівлі, в яких розташовуються українські спецслужби”.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін: «Теракт щодо Президента – це напад на Росію. Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити та знищити київський терористичний режим».

Пропагандистка Маргарита Симоньян: “Може, тепер почнеться по-справжньому?”