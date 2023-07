Перша ракетка світу Алькарас виграв Вімблдон

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас завдав поразки другій ракетці планети сербу Новаку Джоковичу у фіналі тенісного турніру Великого шолома у Вімблдоні.

Зустріч завершилася з рахунком 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 на користь Алькараса. Тривалість матчу становила 4 години 42 хвилини.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen's Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx