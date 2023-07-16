Перша ракетка світу Алькарас виграв Вімблдон

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас завдав поразки другій ракетці планети сербу Новаку Джоковичу у фіналі тенісного турніру Великого шолома у Вімблдоні.

Зустріч завершилася з рахунком 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 на користь Алькараса. Тривалість матчу становила 4 години 42 хвилини.

Для Алькараса це другий титул на турнірах Великого шолома, в 2022 він виграв Відкритий чемпіонат США (US Open).

Турнірний шлях на Вімблдоні-2023 іспанець розпочав із перемоги над французом Жеремі Шарді (№542 у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів). У другому колі він здолав француза Олександра Мюллера (84), у третьому – чилійця Ніколаса Харрі (28), у четвертому – італійця Маттео Берретіні (38), у чвертьфіналі – датчанина Хольгера Руне (6), у півфіналі – росіянина Данила Медведєва (3).