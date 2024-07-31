Політика

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну, – Bloomberg
31 Липня 2024 18:24
літаки
Президент Володимир Зеленський оглядає F-16 на авіабазі поблизу Ейндховена, Нідерланди / Фото: Bloomberg

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність країни відбивати російські атаки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Крайній термін передачі військових літаків був до кінця липня, і його було дотримано”, – повідомило видання з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Втім невідомо, чи зможуть українські пілоти негайно використовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу, кажуть джерела Bloomberg.


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