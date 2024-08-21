Перевищення вмісту хлору і соляної кислоти досі фіксують у повітрі Тернополя

Групи швидкого реагування Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили у атмосферному повітрі підвищений вміст хлору та соляної кислоти.

Про це повідомляє у Фейсбуці Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“На 10.30 21.08.2024 р. за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення ГДК вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території м. Тернопіль, згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти – 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3. На вул. Білецька хлор становив 0,6 мг/м3 при нормі 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3 при нормі 0,2 мг/м3. На вул. Об’їзна вміст хлору становив 0,3 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3.

Вміст пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу у повітрі становив кількість, що нижче чутливості приладу.

Групи швидкого реагування Центру контролю та профілактики хвороб продовжують проводити заміри атмосферного повітря на межі забруднення, межі житлової забудови у визначених точках. Зокрема ще тривають дослідження повітря в межах Тернопільського району.

Жителям Тернополя і околиць рекомендують без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.