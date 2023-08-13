Перестрілка в Урзуфі: семеро людей загинуло

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про загибель семи мирних мешканців внаслідок перестрілки у селі Урзуф, що у Маріупольському районі Донецької області. Днем раніше він написав у телеграм-каналі про перестрілку в Урзуфі 11 серпня за участю “кадировців”, і що пізніше в’їзд та виїзд із села було закрито.

За даними Маріупольської міської ради, перестрілка в селі під Маріуполем сталася між “кадировцями” та співробітниками окупаційної російської військової комендатури. Загинули щонайменше четверо російських військових, є жертви та поранені серед цивільного населення, йшлося у повідомленні ради.

У Чечні відомості про те, що сталося, відкидають. Міністр інформації республіки Ахмад Дудаєв назвав повідомлення “фейком” і заявив, що “жоден представник чеченського народу не має відношення до цієї події”. При цьому факт самої перестрілки він не заперечує, пише “Кавказ.Реалії”.

За версією української сторони, представники підрозділів із Чечні, чия чисельність не розкривається, приїхали до Урзуфа на відпочинок – село знаходиться на березі Азовського моря. Там у чеченських військових нібито виник конфлікт із військовою комендатурою. “Почали погони зривати один одному і сталася стрілянина”, – пише Андрющенко. За його даними, серед загиблих цивільних осіб дві дівчинки підліткового віку.

Телеграм-канал ASTRA пише, що журналісти додзвонилися до проросійського голови села Урзуф Івана Топузова, який підтвердив стрілянину. ASTRA наводить слова чиновника про те, що він досі не знає детальної інформації, але на місці НП “працював слідчий комітет” і Топузова туди не пустили, сказавши “не ваша справа”. Іван Топузов також підтвердив, що є жертви, але точної кількості він навести не може.