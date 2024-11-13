Суспільство

Переодягнені у форму ЗСУ окупанти зробили спробу прорвати оборону на Купʼянському напрямку 
13 Листопада 2024 19:28
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зсу, куп'янськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські сили намагалися прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку, використовуючи форму українських військових. 

Про це попередили у Генштабі ЗСУ.

“З 14:30 російські окупанти спробували прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників у чотири хвилі, залучивши близько 15 одиниць техніки, включно з танками, бойовими броньованими машинами та установкою розмінування УР-77”, – зазначається у повідомленні.

Генштаб підкреслив, що деякі російські військові були одягнені у форму ЗСУ, що є порушенням законів і правил війни, а також воєнним злочином.

“Завдяки вмілим та рішучим діям наші захисники відбили атаку, знищили всю бронетехніку ворога та значну частину його живої сили. Особливо відзначаємо професіоналізм і злагодженість дій піхоти, танкістів, артилеристів та операторів БПЛА. Велика подяка всім воїнам за мужність і стійкість!” – додали у командуванні ЗСУ.


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