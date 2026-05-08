“Перемирʼя” у розпалі: від початку доби РФ 52 рази атакувала позиції Сил оборони

Від початку доби російські війська 52 рази атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 16:00 8 травня.

У Генштабі зазначили, що тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумська область під ударами опинилися населені пункти Рогізне, Кореньок, Кучерівка та Середина-Буда.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення. Російські війська також здійснили 10 обстрілів позицій українських військових та прикордонних населених пунктів.

Найбільшу активність окупанти проявляли на Покровському напрямку, де від початку доби зафіксували 16 спроб штурму в районах Новоолександрівки, Затишка, Іванівки, Дорожнього, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького та Новопідгородного, а також у напрямку Сергіївки. Три бойові зіткнення на цій ділянці фронту ще тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ сім разів атакували позиції українських підрозділів поблизу Приліпки, Лимана, Стариці та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Два боєзіткнення залишаються активними.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак у районах Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

Також бої тривали на Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. На Куп’янському та Оріхівському напрямках наступальних дій російські війська не проводили.

У Генштабі додали, що українські військові продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії фронту та в тилу.