Суспільство

Перемогу “20 днів у Маріуполі” вирізали з міжнародної телеверсії “Оскар”

11 Березня 2024 21:18
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Режисер Мстислав Чернов із командою під час отримання "Оскару" за "20 днів у Маріуполі" / Фото: REUTERS

Організатори вирізали номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій переміг фільм “20 днів у Маріуполі” українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії “Оскар”.

Про це повідомляє “Суспільне Мовлення”.

“Суспільне Культура” цьогоріч вдруге було ексклюзивним транслятором церемонії. У ніч з 10 на 11 березня Суспільне Культура у прямому ефірі показувало церемонію нагородження.

Сьогодні, 11 березня, о 20:30 на телеканалі “Суспільне Культура” був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів “Суспільне Культура” покаже повну версію, що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня.


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