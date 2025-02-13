Перекрито два канали збуту зброї, боєприпасів та вибухових речовин: торговці діяли у Києві та на Прикарпатті

На території Києва та Прикарпаття двоє бізнесменів організували торгівлю різноманітною зброєю. В арсеналі ділків були автомати АКС-74 та АК-47, гранатометні постріли, гранати і запали до них, тисячі патронів різних калібрів, саморобні вибухові пристрої та порох.

Про це повідомили у Національній поліції України.

У столиці канал незаконного продажу зброї організував 41-річний місцевий житель. За даними слідства, зловмисник налагодив продаж трофейної та переробленої зброї.

“Покупців фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування незаконної діяльності ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери”, – розповіли в поліції.

На Івано-Франківщині правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброї на 300 тис. грн. Затримано організатора каналу збуту, який шукав клієнтів для продажу засобів ураження через месенджери, а надсилав обрані “товари” поштою. Зброю та вибухові пристрої зловмисник зберігав вдома.

“За силової підтримки бійців КОРД поліцейські затримали 39-річного продавця зброї під час чергової контрольованої закупки. На місці злочину вилучили автомат, більше тисячі набоїв та ручну осколкову гранату”, – йдеться в повідомленні.

Загалом у ході проведення обшуків за місцями проживання обох фігурантів у Києві та Львівській області правоохоронці вилучили майже 25 000 набоїв до зброї різних калібрів, автомати Калашникова, пістолети, снайперські гвинтівки, гранати, гранатометні постріли, порох та міни.

Затриманим повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних, а також усіх причетних до незаконного бізнесу.