Перехоплювачі дронів та F-16 є, а результат роботи Повітряних сил незадовільний, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота Повітряних сил зі збиття «шахедів» є незадовільною, і організація їхньої роботи має бути іншою.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 20 січня.

За його словами, найскладніша ситуація — у Києві: вранці були влучання “шахедів” по об’єкту енергетики в області, на місці працюють ремонтні бригади.

“Робота Повітряних сил по “шахедах” незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони – висновки будуть”, – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський заявив, що посадовці, місцева влада, керівники державних та енергетичних компаній мають перебувати в Україні та працювати на територіях, де потрібні захист та відновлення. За його словами, станом на вечір у Києві понад мільйон споживачів залишаються без електрики, а без тепла – значна кількість будинків, зокрема більш ніж 4 тисячі багатоквартирних.

“Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові”, – сказав президент.

Зеленський додав, що очікує детальних відповідей на поставлені уряду питання і наголосив на персональній відповідальності уряду: вже завтра він чекає “конкретний, чіткий перелік дій та рішень”.