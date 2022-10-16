Перехоплення ГУР: “Сюда поедет неподготовленное мясище”

Мобілізований росіянин в перехопленій ГУР розмові розповів, що в той час, як українці активно користуються сучасною технікою, в окупантів немає озброєння, а з комунікацій – тільки колодязь.

Перехоплення опублікувало Головне управління розвідки.

Окупант розповідає, що російські квадрокоптери “бояться літати в дощ”, бо їх може заклинити, а градів та літаків на базі зовсім немає. В той час як українські військові добре озброєні, росіяни через нестачу зброї “не можуть взяти одне малесеньке село два тижні”.

“У нас квадрокоптери в дощ бояться літати, тому що в них якісь моторчики стоять, їх може замкнути.

А в цих (українців, – ред.) і в дощ літають, і в вітер, і в сніг, і в ожеледицю і коли захочуть… Тепловізорів у нас немає… У цих (українців) є все”, – йдеться у перехопленні.

Він також розповів, що на базі немає світла, а вода є тільки з колодязя. Мобілізовані не проходять обіцяного навчання – їх одразу відправляють на фронт.

“Ті, кого зараз набирають – приїдуть сюди, як непідготовлене м’ясо”, – каже окупант.

Він також зазначив, що за дезертирство росіянам погрожують тюремними строками.