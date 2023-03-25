Суспільство

Перехід на літній час: навіщо це робиться і поради для легкої адаптації

25 Березня 2023 16:43
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літній час, адаптація

Попри безліч суперечок, перехід на літній час в 2023 році в Україні все ж відбудеться наприкінці березня.

У ніч з суботи, 25 березня, на неділю, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. Перевести годинникові стрілки на одну годину вперед необхідно буде о 3:00 ранку, повідомляє УНІАН.

В Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад в останню неділю жовтня. Цей час вважається природним для України. А у березні час переводять на годину вперед – такий час називають літнім.

Навіщо переходити на літній час – плюси і мінуси

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. Прихильники цієї процедури називають такі плюси:

  • економія електроенергії в житловому секторі та на виробництвах;
  • збільшення тривалості світлового дня;
  • зменшення шкідливих викидів і користь для екології.

Противники переведення годинників вважають, що ця процедура лише шкодить Україні. Ось їхні аргументи:

  • У сучасному світі люди ведуть занадто різний спосіб життя, тому економія електроенергії через переведення часу незначна.
  • У високотехнологічних сферах переведення годинників обходиться дорого.
  • Переведення часу різко змінює біологічні ритми і шкодить здоров’ю.

В Україні кілька разів хотіли скасувати переведення годинників. Але щоразу Верховна Рада провалювала голосування.

Вплив переведення годинників на здоров’я

Вчені і лікарі вважають, що перехід на літній час однозначно шкодить самопочуттю. У країнах, де переводять час, були помічені такі негативні наслідки для здоров’я:

  • зростає ризик інфаркту;
  • частіше болить голова;
  • загострюються хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи;
  • збільшується кількість ДТП;
  • порушуються біологічні ритми;
  • погіршується якість сну.

Щоб легше пережити процедуру, за кілька днів до 26 березня намагайтеся лягати спати раніше, ніж зазвичай. Перед сном провітрюйте кімнату, а вранці снідайте, щоб швидше запустити організм.

Що буде, якщо не переводити годинник

У переведення годинників двічі на рік багато супротивників в Україні. Але відмова від цієї процедури призведе до деяких незручностей. Справа в тому, що Україна – велика за площею країна. Відстань між західними і східними областями занадто велика, щоб жити в одному часовому поясі весь рік.

Приміром, якщо залишити літній час назавжди і не переходити на зимовий, то в Ужгороді взимку схід Сонця буде лише о 9:20, і його жителям доведеться йти на роботу і в школу в темряві.

А якщо залишити незмінним зимовий час, то влітку в Харкові схід Сонця буде о 3 годині ночі, а захід – о 19:47. В результаті півночі буде занадто світло, а темніти буде майже як взимку.

Теоретично вирішити цю проблему можна, якщо розділити територію України на два часові пояси.


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