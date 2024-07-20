Перед пострілом у Трампа Томас Крукс шукав у смартфоні порно

Перед замахом на Дональда Трампа Томас Крукс шукав у своєму мобільному телефоні порнографію, повідомило The Daily Beast високопоставлене джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, яке попросило не називати його імені, відділ оперативних технологій ФБР у Квантіко (штат Вірджинія) зробив це відкриття, коли нарешті отримав доступ до зашифрованого телефону Samsung 20-річного Крукса. Перші спроби співробітників польового офісу в Піттсбурзі зламати пристрій на базі Android не мали успіху, і його доправили у Квантіко на літаку ФБР.

Єдиною недавньою активністю на телефоні були повідомлення від його батьків із запитаннями про те, де він перебуває. За словами джерела, батьки думали, що їхній син узяв гвинтівку і вирушив у тир, де він іноді тренувався.

Листування почалося близько першої години дня і тривало всю другу половину дня.

“До шостої години вечора він був мертвий”, – сказало джерело.

За словами джерела, ФБР здебільшого завершило вивчення телефону і тепер працює над ноутбуком стрільця і кількома жорсткими дисками, які були знайдені в його спальні.

Агенти сподіваються знайти ключі до розгадки того, чому людина без явних політичних мотивів або відомих психічних розладів намагалася вбити Трампа.

Постріли Крукса лише зачепили колишнього президента, але поранили двох учасників мітингу, причому одного смертельно, перш ніж потенційний вбивця був убитий контрснайперською командою Секретної служби. Колишній президент заявив під час свого виступу на Республіканському національному з’їзді в четвер, що Секретна служба використала одну кулю, щоб убити Крукса.

Разом із чотирма магазинами для гвинтівки поруч із тілом Крукса агенти знайшли пульт дистанційного керування, здатний привести в дію вибухівку, виявлену в його автомобілі.

Виявлені під час обшуку порнографічні матеріали не здивували правоохоронні органи. У цьому немає нічого незвичайного”, – сказало джерело, зазначивши, що у стрільця з початкової школи “Сенді Хук” Адама Ланзи (20-річний американський масовий убивця, який скоїв масове вбивство у початковій школі “Сенді-Хук”, унаслідок якого загинули 27 людей і ще двоє людей були поранені) у телефоні були зображення насильства над дітьми, і що багато підозрюваних у причетності до “Аль-Каїди” шукали екстремальну порнографію разом із трактатами про чистоту ісламу.

Але це доповнить картину, яку складають фахівці ФБР про Крукса, який жив зі своїми батьками за 40 миль від місця проведення мітингу Трампа. Він закінчив муніципальний коледж і працював у центрі кваліфікованого догляду та реабілітації неподалік від свого будинку.

За іншими даними, він шукав інформацію як про Трампа, так і про Джо Байдена. Він також шукав інформацію про Демократичний національний з’їзд і членів британської королівської сім’ї.

У п’ятницю CNN повідомила, що він шукав інформацію про Ітана Крамблі, масового вбивцю, який убив чотирьох учнів у своїй мічиганській середній школі 2021 року. Крукс також шукав інформацію про судове переслідування батьків Крамблі, повідомляє CNN. Їх обох засудили до 10 років в’язниці за те, що вони не подбали про безпечне зберігання пістолета, з якого він влаштував масову стрілянину.