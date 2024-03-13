Пентагон “відкритий” для передання Україні ракет ATACMS більшого радіуса дії — WSJ

Міністерство оборони США «відкрите» для передання Україні далекобійних ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США мають зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Проте зараз американське оборонне відомство «відкрите» для передання ATACMS більшої дальності, оскільки військові США мають прогрес у закупівлях Precision Strike Missile (високоточна ударна ракета) — нової серії ракет з GPS-наведенням, яка почне замінювати ракети ATACMS у 2024 році.

Водночас співрозмовники WSJ не зазначили, чи схвалить передачу ATACMS більшого радіуса дії президент США Джо Байден.