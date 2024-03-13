Політика

Пентагон “відкритий” для передання Україні ракет ATACMS більшого радіуса дії — WSJ

13 Березня 2024 16:54
читать на русском →
зброя, сша
Далекобійні ракети ATACMS / Фото: АР

Міністерство оборони США «відкрите» для передання Україні далекобійних ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США мають зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Проте зараз американське оборонне відомство «відкрите» для передання ATACMS більшої дальності, оскільки військові США мають прогрес у закупівлях Precision Strike Missile (високоточна ударна ракета) — нової серії ракет з GPS-наведенням, яка почне замінювати ракети ATACMS у 2024 році.

Водночас співрозмовники WSJ не зазначили, чи схвалить передачу ATACMS більшого радіуса дії президент США Джо Байден.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Березня 2024 19:14

У Міноборони пояснило слова про плани мобілізувати 500 тисяч людей
13 Березня 2024 20:38

Застосунок “Дія” відкриває свій код
13 Березня 2024 20:11

Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках, – Генштаб
13 Березня 2024 20:03

Суд визнав нардепа Дубінського винним у правопорушенні, повʼязаним з корупцією
13 Березня 2024 19:26

Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
усі думки