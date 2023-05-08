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Пентагон: Українці довели, що Patriot може знищувати гіперзвукові ракети РФ

8 Травня 2023 07:25
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ппо

США впевнені в правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети. Про це джерела у Пентагоні розповіли CNN.

Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела телеканалу, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі – те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію.

Це важливо зокрема тому, що президент Росії Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна подолати всі системи ППО.

Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно була б уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.

Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.

Раніше командувач ВПС Микола Олещук повідомив у Telegram: “Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» «Кинджал»” Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії».


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