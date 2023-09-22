Суспільство

Пентагон уклав контракт із Маском на послуги Starlink для України

22 Вересня 2023 12:07
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Starlink

У міністерстві оборони США заявили, що уклали контракт із компанією Starlink мільярдера Ілона Маска для допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, контракт із Starlink укладається для підтримки України.

“З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг”, — сказав Райдер.

Він зазначив, що кінцевою метою контракту є забезпечення Сил оборони необхідною інфраструктурою супутникового зв’язку.


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