Пентагон розкрив деталі нового пакета військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило деталі чергового пакета військової допомоги Україні, виділення якого раніше схвалив президент США Джо Байден.
“Пакет надасть Україні додаткові можливості для закриття термінових потреб на полі бою, зокрема ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Його нададуть за президентською програмою PDA”, – зазначили в Пентагоні.
У це пакет військової допомоги увійшли:
- ракети для ЗРК HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 81-мм мінометні системи;
- бронетранспортери M113;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- патрульні катери;
- протитанкові системи;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.