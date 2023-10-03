Політика

Пентагон може передати Україні зброї ще на 5,4 млрд доларів

3 Жовтня 2023 06:57
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зброя, сша

У Пентагона є можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Видання пише, що зараз США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою.

Як зазначається, ці 5,4 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

Цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, щоб запобігти “шатдауну” уряду. В новій резолюції не передбачена підтримка України.


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