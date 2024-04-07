Пеллегріні виграв у другому турі виборів президента Словаччини

У Словаччині в суботу, 6 квітня, відбувся другий тур виборів президента. Перемогу в ньому здобув спікер парламенту, лідер партії “Голос – соціальна демократія” (Hlas-SD) Петер Пеллегріні, пише Pravda.sk. За нього проголосували 53,12% виборців, свідчать дані центральної виборчої комісії.

Пеллегріні – союзник проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Він був прем’єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією “Курс – соціальна демократія” (Smer-SD) Фіцо.

Інший кандидат Іван Корчок, який був головою Міністерства закордонних справ за дружнього до України проєвропейського уряду Едуарда Хегера (2020-2022), набрав 46,87% голосів. У двох найбільших містах країни – Братиславі та Кошице – він переміг.

Корчок виграв перший тур виборів, але Голос і Курс змогли мобілізувати свій електорат, і в суботу за Пеллегріні проголосували 1 406 898 виборців – на 600 000 більше, ніж два тижні тому. Це найбільший результат у Словаччині з 1999 року. Для порівняння, п’ять років тому Зузана Чапутова стала президенткою за підтримки всього 1,06 млн виборців.

Явка на виборах зросла з 51,9% у першому турі до 61,2% у другому.

Корчок, за якого проголосували 1 243 709 словаків, визнав поразку і привітав Пеллегріні, але водночас пообіцяв не забути, яким саме чином той переміг.

“Ми побачили, що президентом республіки може стати людина, яка веде непрозору кампанію, в якій не видно, звідки йдуть гроші. Ми побачили, що президентом може стати людина, яка поширює ненависть і робить з суперника “кандидата війни”. Я цього не забуду […] Результат визначила не лише висока явка, а й страх. Цей страх поширювали ті, хто перебуває на державних посадах”, – сказав він.

Пеллегріні під час передвиборчої кампанії стверджував, що його суперник на виборах вважає за можливе введення словацьких військ для допомоги Україні. Корчок це заперечував.

У своєму першому виступі після перемоги Пеллегріні пообіцяв захищати інтереси Словаччини та підтримувати уряд Фіцо.

“Словаки визначилися, кого хочуть президентом. Сьогодні я стою перед вами з великим смиренням і вдячністю. Для мене це величезна відповідальність, і після того, через що мені довелося пройти в кампанії, перемога є для мене величезним задоволенням. Я захищатиму національні інтереси Словаччини, захищатиму інтереси людей і підтримуватиму уряд у його зусиллях покращити життя людей у ​​Словаччині”, – сказав він.