Павел заявив, що підтримка України військовими НАТО не порушуватиме міжнародні норми

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що якщо військові з країн НАТО здійснюватимуть підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Про це Павел заявив в інтерв’ю Чеському телебаченню, повідомляє Укрінформ з посиланням на Euractiv.

“Війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил”, – заявив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів та можливим залученням військ до певної “допоміжної” діяльності, з якою НАТО вже має досвід.

“Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн і вона нараховувала близько 1000 осіб”, – нагадав Павел.

На його думку, з точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не заважає військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам, допомагати в цій роботі в Україні.

“Я б точно не відмовлявся від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО та переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти декілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових” – сказав президент.

Він також нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва заявила, що кожен, хто надаватиме будь-яку допомогу Україні, буде законною мішенню.

“Сьогодні ми постачаємо Україні не лише стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, можливо, незабаром ми постачатимемо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, а атак на територію країн НАТО не було. РФ добре знає, що це було б порушенням закону набагато більшого калібру, ніж те, що вона робить зараз”, – сказав Павел, додавши, що в Москві усвідомлюють силу НАТО.

За його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність законним шляхом, “тому що допомога у навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовим втручанням”.