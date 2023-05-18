Техно

Patriot полагодили і повністю повернули до ладу

18 Травня 2023 21:24
14
читать на русском →
ппо

Пентагон заявляє, що пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули в дію.

Про те, що два компоненти батареї Patriot було пошкоджено під час російської атаки у вівторок, повідомляв CNN.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 19:25
84

Маляр підтвердила просування у Бахмуті
18 Травня 2023 21:11
30

Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні військово допомоги
18 Травня 2023 20:21
51

Норвегія та Британія передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три РЛС
18 Травня 2023 18:39
99

ЗСУ знищили 7 станцій РЕБ
18 Травня 2023 18:20
174

У японця-волонтера з Харкова втретє на пошті грабують посилки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки