Patriot полагодили і повністю повернули до ладу

Пентагон заявляє, що пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули в дію.
Про те, що два компоненти батареї Patriot було пошкоджено під час російської атаки у вівторок, повідомляв CNN.
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Пентагон заявляє, що пошкоджену систему Patriot в Україні відремонтували і повністю повернули в дію.
Про те, що два компоненти батареї Patriot було пошкоджено під час російської атаки у вівторок, повідомляв CNN.
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