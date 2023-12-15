Патріарха РПЦ Кирила оголошено у розшук – СБУ

Служба безпеки України оголосила у розшук Настоятеля російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила (справжнє ім’я — Володимир Михайлович Гундяєв).

Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що главу РПЦ обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110, ч. 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України).

Також у повідомленні йдеться, що для Патріарха Кирила вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а датою зникнення глави РПЦ вказано 11 листопада 2023 року, місто Москва.