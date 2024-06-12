Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про можливість виходу країни з ОДКБ. Про це він заявив під час виступу в парламенті 12 червня.

“Ми вийдемо … вирішимо, коли. Як ви вважаєте, який наступний крок, чи можемо ми повернутися назад? Іншого шляху немає. Ми на шляху до справжньої Вірменії і майже біля цілі. На шляху до суверенної, мирної, розмежованої держави. Ми не повернемося”, — сказав Пашинян.

Він також звинуватив колишню владу в тому, що вона вступила в “союз-бульбашку”, члени якого “планували з Азербайджаном війну проти нас”.

ОДКБ – військовий союз на чолі з РФ, який був створений на противагу НАТО. Крім Вірменії, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Мета організації нібито захист територіальної цілісності та суверенітету держав-членів.