Політика

Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ
12 Червня 2024 16:57
читать на русском →
вірменія
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян / Фото: AP

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про можливість виходу країни з ОДКБ. Про це він заявив під час виступу в парламенті 12 червня.

“Ми вийдемо … вирішимо, коли. Як ви вважаєте, який наступний крок, чи можемо ми повернутися назад? Іншого шляху немає. Ми на шляху до справжньої Вірменії і майже біля цілі. На шляху до суверенної, мирної, розмежованої держави. Ми не повернемося”, — сказав Пашинян.

Він також звинуватив колишню владу в тому, що вона вступила в “союз-бульбашку”, члени якого “планували з Азербайджаном війну проти нас”.

ОДКБ – військовий союз на чолі з РФ, який був створений на противагу НАТО. Крім Вірменії, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Мета організації нібито захист територіальної цілісності та суверенітету держав-членів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Червня 2024 16:57

Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ
12 Червня 2024 15:34

Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії
12 Червня 2024 13:58

Сили оборони знищили в Криму два радари комплексів С-300 та С-400
12 Червня 2024 12:51

У Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання
12 Червня 2024 10:40

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
усі думки